POL-NI: Unfall zwischen Radfahrern

Rinteln (ots) - (sb) Verkehrsunfall mit leicht verletzter Radfahrerin

Am 08.09.2018 gegen 14.00 Uhr kam es auf der Bahnhofstraße in Höhe der B 33 Apotheke zu einem Verkehrsunfall. Auf dem dortigen Geh/Radweg wurde eine 69 jährige Radfahrerin aus Hameln zeitgleich von zwei Jugendlichen aus Rinteln überholt. Der 16 jährige überholte das E-Bike der Seniorin vorschriftsmäßig links, der 17 jährige hingegen fuhr rechts an ihr vorbei. Aufgrund dieser Überholsituation kam die Frau ins Straucheln und stürzte. Hierbei zog sie sich eine leichte Verletzung am Knie zu. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei unter 05751/9545-0 in Verbindung zu setzen.

