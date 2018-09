POL-NI: Uchte-Verkehrsunfallflucht erst später angezeigt

Nienburg (ots) - (BER)Am Dienstag, 04.09.2018, gegen 15.30 Uhr, ereignete sich in Uchte, Brinkstraße Richtung Am Mühlenberg ein Verkehrsunfall, bei dem ein 80-jähriger Fahrradfahrer verletzt wurde. Der Unfallverursacher hatte sich vom Unfallort entfernt, ohne sich um den Verletzten zu kümmern. Nach bisherigen Ermittlungen war der Senior mit seinem Rad unterwegs auf der Brinkstraße, als er kurz vor der Einmündung zur Mesenburg von einem dunklen Pkw überholt wurde. Direkt vor dem Fahrradfahrer bog der Pkw-Fahrer in die Mesenburg ein, wobei es zu einer Kollision mit dem Rad kam und der Fahrer stürzte. Der Verursacher flüchtete von der Unfallstelle. Bei einer späteren Untersuchung wurde unter anderem eine Armfraktur festgestellt und das Unfallopfer zeigte den Unfall an. Die Polizei bittet Zeugen des Vorfalles, sich mit der Dienststelle in Stolzenau unter 05761/92060 in Verbindung zu setzen.

