POL-FR: Denzlingen: Hochwertiges Auto zerkratzt

Freiburg (ots) - LANDKREIS EMMENDINGEN

Ein junger Mann aus der Schweiz parkte seinen BMW M3 in der Nacht auf Freitag in der Frankenstraße, etwa vor Anwesen Nr. 19. Es dürfte in der ersten Nachthälfte gewesen sein, als ein noch nicht ermittelter Täter die blaue, hochwertige Sportlimousine mit Schweizer Nummernschild ringsum mutwillig zerkratzte. Sachdienliche Hinweise nimmt der Polizeiposten Denzlingen entgegen. Telefon: 07666/9383-0.

rb

Medienrückfragen bitte an:

Walter Roth

Polizeipräsidium Freiburg

Pressestelle

Telefon: 0761 882-1013

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell