POL-NI: Hoya-Geparktes Fahrzeug beschädigt und geflüchtet

Nienburg (ots) - (BER)Am Mittwochvormittag, 05.09.2018, gegen 11.30 Uhr, stellte eine Skoda-Fahrerin ihr Fahrzeug in der Langen Straße zwischen "Magro" und "Milkau" in Hoya ab. Zuhause bemerkte sie Beschädigungen an der Front des Pkw. Diese mussten von einem anderen ein- oder ausparkenden Pkw verursacht worden sein. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeistation in Hoya, Tel: 04251/934640 in Verbindung zu setzen.

