Polizeipräsidium Südhessen

POL-HP: Heppenheim: Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht am 26.02.2019

Heppenheim (ots)

Bereits am Samstag, den 26.02.2019 kam es in der Zeit zwischen 21:30 Uhr und 22:30 Uhr zu einem Verkehrsunfall. Der hierbei geschädigte Fahrradfahrer befuhr die Tiergartenstraße in Fahrtrichtung Viernheimer Straße. An der Kreuzung Tiergartenstraße / Hunsrückstraße / In der Lahrbach missachtete ein bislang unbekannter Fahrzeugführer eines weißen Transporters die Vorfahrt des Fahrradfahrers. Der Fahrradfahrer konnte noch rechtzeitig ausweichen, allerdings wurde hierbei das Fahrrad erheblich beschädigt. Der Schaden beläuft sich auf ca. 500 EUR. Hiernach entfernte sich der Transporter unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugen die Angaben zum Unfallverursacher oder zum Unfallhergang machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeistation Heppenheim unter Tel.: 06252 / 7060 in Verbindung zu setzen.

