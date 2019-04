Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Versuchter Raub

Bückeburg (ots)

(ma)

In Höhe des Haupteinganges des Bückeburger Magro-Marktes auf der Langen Straße in Bückeburg, ist am Samstag gg. 05.00 Uhr ein 29jähriger aus Porta Westfalica von zwei Männern überfallen worden.

Der Portaner hatte die Täter zuvor in einer Bückeburger Gaststätte kennengelernt und wollte sich mit den Unbekannten ein Taxi für die Heimfahrt nehmen.

Auf der Langen Straße schlugen die beiden vermutlich aus Osteuropa stammenden Männer unvermittelt auf den 29jährigen ein und traten mehrmals gegen den Kopf des Opfers.

Die Täter versuchten das sich vehement wehrende Opfer nach Wertgegenständen oder Bargeld zu durchsuchen, schafften es jedoch nicht, weil der Portaner trotz seiner Verletzungen weiterhin Widerstand leistete.

Schließlich konnte sich der Überfallene in Sicherheit bringen und flüchten.

Von den Tätern liegen bislang folgende Personenbeschreibungen vor:

Erster Täter:

- männlich - vermutlich osteuropäischer, vmtl. polnischer Herkunft - kräftige Statur - dicke Statur - kurze schwarze Haare - Jogginganzug

Zweiter Täter:

- männlich - vermutlich osteuropäischer, vmtl.. polnischer Herkunft - auffällige Mütze, hat ggf. Basecap getragen

Hinweise zu der Straftat nimmt der Kriminalermittlungsdienst der Polizei Bückeburg, Tel.: 05722-95930, entgegen.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

Polizeikommissariat Bückeburg

Ulmenallee 9

31675 Bückeburg

Matthias Auer

Telefon: 05722/9593-154

E-Mail: matthias.auer@polizei.niedersachsen.de

http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_nienburg_schaumburg

/

