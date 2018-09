POL-PPMZ: Mainz-Neustadt - Erneuter Einbruchsdiebstahl in Holzgeschäft

Mainz (ots) - Samstag, 08.09.2018, 01:30 Uhr bis 02:00 Uhr Am frühen Samstagmorgen bricht ein bislang unbekannter Täter in ein Holzgeschäft in der Mombacher Straße ein. Auf ungeklärte Weise gelangt der Täter auf das Grundstück des dreigeschossigen Holzgeschäfts und besteigt dort einen ausgestellten Pavillon. Er erreicht ein Fenster im zweiten Obergeschoss, schlägt die Scheibe ein und steigt in das Gebäude. Bislang konnten noch keine weiteren Beschädigungen im Geschäft festgestellt werden, auch der Wert des Stehlguts ist unbekannt. Es liegen keine Täterhinweise vor. Die Ermittlungen dauern an.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Kriminalpolizei Mainz unter der Rufnummer 06131/ 65-3633 in Verbindung zu setzen.

