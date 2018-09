POL-PPMZ: Einbruch in Bürogebäude

Ingelheim am Rhein (ots) - In der Zeit vom Freitag, 07.09.2019 bis Samstag, 08.09.2018, 19.40 Uhr, kam es in Ingelheim, Vorderer Böhl / Höhe Einmündung Kuhweg, zu einem Einbruch in ein Bürogebäude. Nach ersten Feststellungen wurde augenscheinlich ein Fensterglas im Erdgeschoss zertrümmert und geöffnet. Im dem mehrgeschossigen Gebäude fanden vermutlich Büroschränke das Interesse des / der Täter. Die Polizei Ingelheim bittet um Mitteilung tatrelevanter Beobachtungen. (Tel.: 06132- 6551-0)

