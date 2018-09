POL-PPMZ: Alkohol im Straßenverkehr

Ingelheim am Rhein (ots) - Unangenehme Folgen hatte der Gaststättenbesuch für einen Ingelheimer Bürger am 08.09.2018. Dieser wurde um 02.10 Uhr in der Binger Straße einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen. Bei der Überprüfung mitzuführender Gegenstände bemerkten die Beamten Atemalkohol bei dem Verkehrs-teilnehmer. Ein freiwillig erfolgter Atemalkoholtest vor Ort bzw. auf der Dienststelle ergab einen Wert von ca. 0,6 Promille. Der angeführte Alkolkonsum, einschließlich eines "Abschiedsschnapses", resultiert nun in einer Geldbuße und Punkten im Fahrerlaubnisregister; die Weiterfahrt wurde entsprechend untersagt.

