POL-PPMZ: Streitigkeiten in Mainz-Mombach

Mainz-Mombach (ots) - Am Morgen des 08.09.2018 kam ein im Bereich der Straßen Rheinallee / Zwerchallee zu Streitigkeiten zwischen zwei Personengruppen. Diese waren offenbar im Bereich der dortigen Disco in Streit geraten. Im Verlauf wurde unter anderem mit einem Messer gedroht. Die Polizei konnte alle Beteiligten zeitnah ermitteln und das Messer sicherstellen, so dass es zu keinen ernsthaften Verletzungen kam.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Mainz

Pressestelle



Telefon: 06131-65-3011 / 3012 / 3013

E-Mail: ppmainz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.mainz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell