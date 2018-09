POL-PPMZ: Sachbeschädigungsserie in Mainz-Gonsenheim

Mainz-Gonsenheim (ots) - Am 08.09.2017 gegen 21.45 Uhr wird in der Alfred-Nobel-Straße in Mainz festgestellt, dass bei einem dort geparkten Fahrzeug der Scheibenwischer abgerissen worden war. Eine Nachschau der Polizei ergab, dass ein unbekannter Täter bei insgesamt sieben Fahrzeugen die Scheibenwischer abgerissen hatte. Die Fahrzeuge wurden offenbar wahllos angegangen.

Die Tatzeit muss in den frühen Abendstunden des 08.09.2018 gelegen haben. Die Polizei Mainz bittet Zeugen der Tat sich unter 06131 - 654210 zu melden.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Mainz

Pressestelle



Telefon: 06131-65-3011 / 3012 / 3013

E-Mail: ppmainz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.mainz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell