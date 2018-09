POL-PPMZ: Brände im Bereich Mombach und Budenheim

Mainz-Mombach und Budenheim (ots) - 08.09.2018 kam es am Nachmittag im Mombacher Unterfeld und am frühen Abend in einem Garten in Budenheim jeweils zum Brand einer Holzhütte. In beiden Fällen musste die Feuerwehr ausrücken um die Brände zu löschen. Personen kamen hierbei nicht zu Schaden. Ob die beiden Ereignisse in Verbindung stehen und welche Umstände zum Brand geführt haben, wird derzeit von der Polizei ermittelt. Die Schadenshöhe liegt insgesamt bei über EUR 10.000,-.

Die Polizei Mainz bittet Zeugen der Tat sich unter: 06131- 654210 zu melden.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Mainz

Pressestelle



Telefon: 06131-65-3011 / 3012 / 3013

E-Mail: ppmainz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.mainz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell