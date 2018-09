POL-PPMZ: Verkehrsunfall durch Alkoholeinfluss

Schwabenheim an der Selz (ots) - Am 09.09.2018, gegen 20:48 h, befuhr ein 49-j. Pkw-Fahrer aus Mainz die L 428, von Stadecken-Elsheim kommend, in Rtg. Schwabenheim. Infolge Alkoholgenusses und nicht angepasster Geschwindigkeit kam er in einer Rechtskurve nach links von der Fahrbahn ab. Das Fahrzeug überschlug sich mehrfach und kommt erst nach 60 m zum Stillstand. Der Fahrer konnte sich schwer verletzt aus dem Pkw retten und wurde durch eine Zeugin (Krankenschwester) bis zum Eintreffen des Rettungswagens erstversorgt. Der Fahrer wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus in Mainz verbracht. Der Sachschaden wird auf ca. 3000 Euro geschätzt. Da ein Unfallzeuge angab, dass während des Unfalles ev. ein weiterer Mensch aus dem Pkw geschleudert wurde und der Schwerverletzte auf Befragen von einem Kollegen sprach, wurde der umliegende Bereich auch mittels eines Hubschraubers mit Wärmebildkamera abgesucht. Eine weitere Person konnte jedoch nicht aufgefunden werden. Spätere Ermittlungen bei der Halterin des Unfallfahrzeuges ergaben, dass der Verunfallte wohl alleine unterwegs war.

