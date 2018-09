POL-PPMZ: Wiederholte Störungen durch Festbesucher

Ingelheim am Rhein (ots) - Gleich zweimal war die hiesige Dienststelle mit einem auffälligen Besucher der Kerb in Nieder-Ingelheim befasst. Am vergangenen Freitag, gegen 22.00 Uhr, wurde zunächst mitgeteilt, dass eine männliche Person andere Gäste belästige und sichtlich alkoholisiert sei. Die Beamten trafen einen amtsbekannten Ingelheimer an, welchem ein Platzverweis ausgesprochen wurde. Nachdem derselbe der Verfügung nicht entsprach,musste er gefesselt und zur Dienststelle verbracht werden. Dort ergab ein Alcotest einen Wert über 2 Promille. Am vergangenen Samstag, 20.45 Uhr, erhielt die Polizei die Information, dass ein Kerbegast andere Besucher anpöbele und auch mit Gläsern werfe. Der gleiche Störer erwartete die Kollegen, diesmal aber wurfbereit, mit einer Bierflasche in der Hand. Die eingesetzten Beamten brachten den wiederum betrunkenen 52-jährigen Mann (1,4 Prom.) zu Boden und zur Dienststelle. In beiden Fällen verbrachte derselbe,zwecks Unterbindung weiterer Störungen / Straftaten, die Nacht in der Gewahrsamszelle.

