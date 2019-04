Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Couch beschädigt

Ludwigshafen (ots)

Am 04.04.2019 zwischen 09:00 Uhr und 12:00 Uhr schlitzten unbekannte Täter eine neue Couch im Wert von mehreren tausend Euro auf, die gerade geliefert worden war und im Hauseingangsbereich eines Hauses am Goerderlerplatz stand. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2 unter der Telefonnummer 0621 963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rheinpfalz

Anke Buchholz

Telefon: 0621-963-1035

E-Mail: pprheinpfalz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.rheinpfalz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell