POL-PPRP: Randalierer in Bäckerei

Ludwigshafen (ots)

Am 04.04.2019 gegen 16:20 Uhr meldete der Verkaufsleiter einer Bäckerei in der Hauptstraße der Polizei, dass ein Gast in dem Gastraum der Bäckerei randaliere. Er habe die Gäste belästigt und mit einem Messer das Polster eines Stuhles aufgeschlitzt. Die alarmierten Polizeibeamten stellten ein Messer bei dem 28-Jährigen sicher. Da das Verhalten des 28-Jährigen sprunghaft schwankte zwischen hoch aggressiv und in sich gekehrt, wurde der Kommunale Vollzugsdienst der Stadt Ludwigshafen hinzugezogen, der den 28-Jährigen in ein Krankenhaus brachte. Ein zuvor durchgeführter Atemalkoholtest ergab 1,5 Promille.

