Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Schluchsee - Hochwertiges Moutainbike (Pedelec) entwendet

Freiburg (ots)

Ein in einem Schuppen in der Fischbacher Straße abgestelltes, hochwertiges Moutainbike (Pedelec) wurde gestern am Donnerstag, 04.07.2019, im Zeitraum zwischen 11 und 13 Uhr entwendet. Das Pedelec, Marke "Focus JAM 2+", Farbe grau, hat einen Wert von ca. 3500,- EUR. Der dreiste Diebstahl erfolgte, obwohl sich der Besitzer im nebenan liegenden Fahrradverleih befand.

Zeugen, denen das abgebildete Moutainbike aufgefallen ist, werden gebeten, das Polizeirevier Titisee-Neustadt, Tel. 07651/93360, zu informieren.

