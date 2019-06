Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 190603 - 606 Frankfurt-Dornbusch: Unbekannte randalieren in Schule

Frankfurt (ots)

(ka) Am vergangenen Wochenende, zwischen Freitagnachmittag und Montagmorgen, zerstörten Unbekannte die Einrichtung zweier Betreuungsräume einer Grundschule in der Platenstraße.

Die Randalierer beschädigten in besagten Räumen Möbel, Elektrogeräte, Geschirr und Büroartikel. Außerdem drehten sie einen Wasserhahn auf, was zum Überlaufen eines Waschbeckens und einem Wasserschaden führte. Der Schaden wird auf etwa 10.000 Euro geschätzt.

Wer die Täter sind und wie sie in die Räume gelangten, ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Aufbruchsspuren konnten von den Polizeibeamten nicht gefunden werden. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 069/755-11200 entgegen.

