Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Kempen: Geschäftseinbruch

Kempen: (ots)

Alkoholische Getränke erbeuteten Einbrecher in einem Supermarkt auf dem Industriering Ost. Die Einbrecher hatten zwischen Montag 23:00 Uhr und Dienstag 01:15 Uhr zunächst vergeblich versucht, die Eingangstür aufzubrechen. Letztendlich schlugen sie eine Scheibe ein und stiegen so über die Büroräume in den Verkaufsraum ein. Hier lösten sie die Alarmanlage aus und flüchteten unter Mitnahme alkoholischer Getränke unerkannt. Hinweise nimmt das KK 2 unter der Rufnummer 02162/377-0 entgegen./ah (590)

