Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Kempen: Taschendiebstahl in der Fußgängerzone - Polizei sucht Zeugen

Kempen: (ots)

Am heutigen Montag gegen 11:00 Uhr sprachen unbekannte Personen einen 89-jährigen Mann in Kempen auf der Engerstraße, nähe Judenstraße an und übergaben ihm ein kleines Päckchen Papiertaschentücher. Diese Ablenkung nutzten die Verdächtigen vermutlich für den Diebstahl. Einige Minuten später nämlich bemerkte der Geschädigte, dass ihm seine Geldbörse samt Inhalt fehlte. Bei den unbekannten Verdächtigen handelt es sich um mehrere Personen, Männer, Frauen, Jugendliche und Kinder, die durch die Engerstraße liefen. Vielleicht hat jemand diese Personengruppe bemerkt? Die Kripo bittet um Hinweise unter der Rufnummer 02162/377-0. /bj (588)

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Viersen



Pressestelle

Antje Heymanns

Telefon: 02162/377-1191

Fax: 02162/377-1199

E-Mail: pressestelle.viersen@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell