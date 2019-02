Polizei Lippe

POL-LIP: Lemgo. Batterien ausgebaut.

Lippe (ots)

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch verschafften sich bislang Unbekannte unbefugt Zutritt zu einem Betriebsgelände "An der Bega". Aus dortigen auf dem Außengelände abgestellten LKW stahlen die Täter drei Fahrzeugbatterien im Wert von zirka 300 Euro. Hinweise zu dem Diebstahl richten Sie bitte an das Kriminalkommissariat in Lemgo unter der Rufnummer 05261 / 9330.

