Polizei Lippe

POL-LIP: Bad Salzuflen. Hinweis führt nicht zum Ziel.

Lippe (ots)

Bereits am 12. Januar 2019 (Dienstag) ereignete sich auf dem Kundenparkplatz des Marktkaufs in der Hoffmannstraße ein Verkehrsunfall, nach dem sich der Verursacher entfernte. Der Eigentümer eines schwarzen Mercedes stellte seinen Wagen dort zwischen 20:40 Uhr und 20:55 Uhr ab. Nach seiner Rückkehr entdeckte er neben einem Schaden in Höhe von etwa 800 Euro an seinem Fahrzeug auch einen Zettel an der Windschutzscheibe. Hierauf war ein Kennzeichen notiert. Die weiteren Ermittlungen ergaben, dass dieser Hinweis nicht zum Verursacher führte. Der Schreiber des Zettels wird nunmehr als Zeuge gesucht, der sich bitte beim Verkehrskommissariat in Bad Salzuflen unter der Rufnummer 05222 / 98180 meldet. Es besteht auch die Möglichkeit, dass der Unfallverursacher selbst den Zettel dort platziert hat, um mögliche Zeugen zu täuschen. Sollten Personen einen solchen Vorgang beobachtet haben, bitten wir darum, dass sich auch diese melden mögen.

Pressekontakt:



Polizei Lippe

Pressestelle

Lars Ridderbusch

Telefon: 05231 / 609-5050

Fax: 05231 / 609-5095

E-Mail: Pressestelle.Lippe@polizei.nrw.de

www.polizei.nrw.de/lippe

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell