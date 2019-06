Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 190604 - 611 Frankfurt-Niederrad: Umhängetasche entwendet

Frankfurt (ots)

(fue) Ein 34-jähriger Frankfurter war am Montag, den 3. Juni 2019, gegen 23.15 Uhr, zu Fuß unterwegs durch die Reichsforststraße. In Höhe der Hausummer 9 wurde er von hinten gestoßen und man entriss ihm die Umhängetasche, die er seitlich über der Schulter getragen hatte. Mit ihrer Beute flüchteten die Täter über die Neuwiesenstraße in unbekannte Richtung. Bei der Tasche handelte es sich um ein dunkelblaues Modell der Marke "Kipling". Darin befanden sich ein schwarzes Portemonnaie mit etwa 180 EUR Bargeld, der Personalausweis sowie die EC-Karte des Geschädigten.

Die beiden Täter werden beschrieben als etwa 170 cm groß mit kurzen Haaren.

