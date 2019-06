Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 190604 - 610 Frankfurt-Fechenheim: Lkw-Brand

Frankfurt (ots)

(ne) Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zum Brand eines Lkw aufgenommen, der heute Nacht um 2:30 Uhr in der Orber Straße Feuer gefangen hatte.

Ein Zeuge alarmierte den Notruf, als er den brennenden Sattelzug sah. Die Feuerwehr konnte den Brand löschen. Der Fahrer war zum Glück nicht mehr im Fahrzeug. Der Lkw-Auflieger war mit IT- und Eventutensilien beladen. Das Feuer beschädigte große Teile des Sattelzuges. Die Brandursache ist derzeit noch unklar. Ein technischer Defekt scheint ebenso möglich wie eine vorsätzliche Inbrandsetzung. Die Ermittlungen hierzu dauern aktuell an.

