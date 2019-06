Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 190603 - 608 Frankfurt-Eschersheim: Hoher Sachschaden nach Brand an Wohnhaus

Frankfurt (ots)

(hol) In der späten Samstagnacht kam es in der Kurhessenstraße zu einem Brand in einem Carport, der auf das angrenzende Wohnhaus übergriff und einen Schaden i. H. v. rund 20.000 Euro verursachte.

Gegen 23:00 Uhr bemerkte ein Anwohner, dass es im Inneren eines Carports eines Mehrparteienhauses brannte. In dem Carport wurde seit etlichen Jahren ein Brennholzstapel gelagert, der lichterloh in Flammen stand. Die Flammen hatten bereits auf das Dach des Carports, sowie die Außenfassade des Wohnhauses übergegriffen. Dabei wurde durch die enorme Hitze neben dem Carport auch die Außendämmung und ein Fenster des Mehrfamilienhauses beschädigt. Die alarmierte Feuerwehr verhinderte durch ihr sofortiges Einschreiten eine weitere Ausbreitung der Flammen auf das Wohnhaus.

Der abgesperrte Brandort wurde noch im Laufe des heutigen Vormittags durch Brandermittler der Kriminalpolizei untersucht. Nach bisherigem Ermittlungsstand kann ein technischer Defekt ausgeschlossen werden. Es deutet aktuell alles auf ein Fremdverschulden als Brandursache hin. Es liegen jedoch keine Hinweise auf eine gezielte Inbrandsetzung vor. Vielmehr erscheint eine fahrlässige Brandstiftung aufgrund einer Zündelei oder die achtlos weggeworfene Zigarettenkippe möglich.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Frankfurt am Main

Pressestelle

Adickesallee 70

60322 Frankfurt am Main

Direkte Erreichbarkeit von Mo. - Fr.: 07:30 Uhr bis 17:00 Uhr

Telefon: 069 / 755-82110 (CvD)

Fax: 069 / 755-82009

E-Mail: pressestelle.ppffm@polizei.hessen.de

Homepage Polizeipräsidium Ffm.: http://www.polizei.hessen.de/ppffm











Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell