Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Heek - In Kirche Heft angezündet

Heek (ots)

Vandalismus im Kirchenraum: Unbekannte haben am Dienstag in der Kirche in Nienborg eine ausliegende Publikation angezündet und ein Altartuch mit Kerzenwachs beschädigt. Abgespielt hat sich das Geschehen zwischen 08.30 Uhr und 19.30 Uhr. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Ahaus: Tel. (02561) 9260.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Borken

Thorsten Ohm

Telefon: 02861-900 2204

http://www.polizei.nrw.de/borken/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell