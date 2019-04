Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus - Geparkten Wagen angefahren

Ahaus (ots)

Einen Schaden in Höhe von circa 2.500 Euro hat ein Unbekannter am Mittwoch in Ahaus an einem schwarzen Mercedes verursacht. Der damit verbundene Unfall muss sich in der Zeit zwischen 09.00 Uhr und 11.15 Uhr ereignet haben; als Unfallstelle kommen entweder der Parkplatz an der Wallstraße im Abschnitt zwischen Schlossstraße und Beckers Brink in Frage oder der Parkplatz am Ahauser Krankenhaus. Die Polizei bittet um Hinweise an das Verkehrskommissariat in Ahaus: Tel. (02561) 9260.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Borken

Thorsten Ohm

Telefon: 02861-900 2204

http://www.polizei.nrw.de/borken/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell