POL-F: 190603 - 607 Frankfurt-Bahnhofsviertel: Versuchter Taschendiebstahl entwickelt sich zu versuchten Raub

(hol) Am frühen Samstagmorgen versuchte eine vierköpfige Gruppe in der S-Bahn Linie 2 erfolglos einem Fahrgast das Portemonnaie zu stehlen und probierte anschließend noch, ihm das Handy zu rauben.

Der 27-jährige Fahrgast befand sich gegen 06:00 Uhr auf dem Rückweg von der Arbeit in der S-Bahn Linie S2. Kurz nach Fahrtbeginn setzten sich drei Männer zu ihm. Offenbar gingen die Täter davon aus, einen schlafenden Mitfahrer vor sich zu haben. Einer der Männer versuchte nämlich, ihm sein Portemonnaie zu stehlen. Dies merkte der 27-jährige und stellte die Gruppe zur Rede. Daraufhin griffen die Täter gemeinsam an und versuchten mehrfach, ihm sein Handy zu entreißen. Eine Gruppe älterer Damen, die die Täter offensichtlich kannten, verhinderte weitere Angriffe. Der Geschädigte floh anschließend in den vorderen Teil des Bahnwagons. Hier versuchte ihm ein vierter Mann erneut das Handy zu entreißen. Diesmal scheiterte das Vorhaben an der Gegenwehr des Opfers. Alle vier Täter stiegen gemeinsam an der inzwischen erreichten Haltestelle "Hauptbahnhof" aus und flüchteten in unbekannte Richtung.

Täterbeschreibung:

Täter 1: männlich, 28-30 Jahre alt und 175-180 cm groß. Ostafrikanisches Erscheinungsbild und kurze, dunkle, lockige Haare. Mit weißem T-Shirt, dunklen Jeans und Jackett bekleidet. Täter 2: männlich, 27-30 Jahre alt und 160 - 170 cm groß. Ostafrikanisches Erscheinungsbild und mit weißem Hemd, dunkler Jeans und dunklem Basecap bekleidet. Täter 3: männlich, 28-30 Jahre alt und 180 cm groß. Nordafrikanisches Erscheinungsbild und auffällige senkrechte Narbe auf der Stirn. Bekleidet mit rotem Pulli und Bluejeans. Täter 4: männlich, 25-30 Jahre alt, 180 cm groß und sehr dünn. Ostafrikanisches Erscheinungsbild und mit kariertem Hemd, Jeans und Nike Sportschuhen bekleidet.

