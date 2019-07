Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Erster Erfolg gegen organisierte Diebesbande - Hubschrauber und Drohne im Einsatz

Müllheim/Heitersheim (ots)

Wie bereits berichtet, konnten in den letzten Wochen vermehrt Fahrraddiebstähle im Revierbereich Müllheim festgestellt werden. Dabei wurden die Fahrräder aus Gartenhütten, Garagen und Carports der Anwohner entwendet wurden. Teilweise wurden von den Tätern mehrere Fahrräder, auch aus der Nachbarschaft, trotz hochwertiger Fahrradschlösser entwendet.

Das Polizeirevier Müllheim ist in diesem Zusammenhang äußerst sensibilisiert und folgt jedem Hinweis und jeder verdächtigen Wahrnehmung. Aufmerksamen Anwohnern aus Heitersheim und deren schnellen Meldung ist es zu verdanken, dass in den frühen Morgenstunden am Samstag, 6. Juli, die Diebesbande auf frischer Tat bemerkt werden konnte. Die Täter hatten offenbar mehrere Fahrräder entwendet und zum späteren Abtransport bereitgelegt.

Beim Erkennen der Polizei flüchteten die Täter in angrenzende Maisfelder und wurden von mehreren Polizeibeamten verfolgt. Im Zuge der Verfolgung konnte einer der Täter, ein 16 jähriger Franzose, festgenommen werden. Aufgrund der unübersichtlichen und weiträumigen Fläche und den Umständen, dass weitere Täter in den Maisfeldern zu vermuten waren, wurde die Polizeihundestaffel und ein Polizeihubschrauber angefordert und eingesetzt. Auch eine Drohne mit Wärmebildkamera kam zum Einsatz. Offenbar gelang den Mittätern die nächtliche Flucht über die Felder. Weiteres werden nun die Ermittlungen ergeben.

Das Polizeirevier Müllheim bittet weiterhin alle verdächtigen Wahrnehmungen wie zum Beispiel verdächtige Geräusche und auffällige Personen oder Fahrzeuge, umgehend dem Polizeinotruf unter der Notrufnummer 110 zu melden.

