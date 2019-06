POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Verkehrsunfälle und Brand auf einer Terasse

Polizeipräsidium Aalen

Fellbach - Vorfahrt missachtet

Am Samstag gegen 12:20 Uhr kam es an der Kreuzung der Dieselstraße zur Benzstraße zu einem Verkehrsunfall. Ein 55-jähriger Mercedes-Fahrer befuhr die Benzstraße und missachtete die Vorfahrt eines Mercedes Sprinter, der von einem 63-Jährigen gelenkt wurde. Durch die Kollision entstand ein Sachschaden von etwa 9.000 Euro.

Urbach - Bei Unfall leicht verletzt

Ein 20-Jähriger BMW-Fahrer wollte am Samstag gegen 22:50 Uhr in Urbach, von der Ausfahrt der B 29 kommend, nach links in die Wasenstraße in Richtung Ortsmitte abbiegen. Er missachtete dabei die Vorfahrt eines 20-jährigen Ford-Fahrers, der aus Richtung Urbach kommend auf der Wasenstraße fuhr. Durch den Zusammenstoß beider Fahrzeuge erlitt der Ford-Fahrer leichte Verletzungen. Der Sachschaden beträgt ca. 10.000 Euro. Da der BMW-Fahrer unter Drogeneinfluß stand, musste er eine Blutentnahme über sich ergehen lassen und seinen Führerschein abgeben.

Weinstadt - Endersbach - Brand auf überdachter Terasse

Am Sonntag gegen 09:30 Uhr kam es zu einem Brand auf einer überdachten kleinen Terasse in der Auberlenstraße. Beim Eintreffen der Feuerwehr stand die Holzverkleidung der Terasse in Flammen und das Feuer war gerade im Begriff sich in das Gebäude auszubreiten. Es konnte durch die Feuerwehr schnell unter Kontrolle und schließlich gelöscht werden. Bei dem Brandeinsatz erlitten zwei Feuerwehrangehörige leichte Verletzungen. Ein 23-Jähriger erlitt eine leichte Rauchgasvergiftung und ein 25-Jähriger wurde während des Löscheinsatzes vom Hund der Wohnungsinhaber gebissen. Die Höhe des Brandschadens dürfte bei etwa 30.000 Euro liegen. Als Brandursache kommt möglicherweise ein defekter Elektroherd, der auf der Terasse stand, in frage. Die Ermittlungen wurden durch die Polizei aufgenommen.

