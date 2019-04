Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Sprockhövel- Motorradfahrer bei Überholvorgang verletzt

Sprockhövel (ots)

Am Sonntagnachmittag fuhr ein 43-jähriger Wuppertaler mit einem Citroen auf der Elberfelder Straße in Richtung Wuppertal. In Höhe der Einmündung Hunxel überholte er einen 59-jährigen Herdecker, der mit seinem Motorrad von der Elberfelder Straße nach links in die Einmündung Hunxel abbiegen wollte. Es kam während des Überholvorgangs zum Zusammenstoß, wobei der Motorradfahrer stürzte und sich leicht verletzte. Eine sofortige ärztliche Behandlung benötigte er jedoch nicht.

