Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Oftersheim: Funktionierten Bremsen an VW Golf nicht mehr richtig ? Autofahrerin kracht gegen Hauswand

Oftersheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Glück im Unglück hatten die Insassen eines VW Golf am Montagvormittag. Eine 38-Jährige war in der Eichendorffstraße gefahren, als ihren Angaben zufolge die Bremsen an ihrem Automatikfahrzeug nicht mehr korrekt funktionierten, der Wagen sogar beschleunigte und gegen die Fassade eines dortigen Anwesens krachte.

Die Frau stand unter Schock und wurde vorsorglich zur ambulanten Behandlung in das Schwetzinger Krankenhaus verbracht. Sie wie auch ihre Tochter trugen glücklicherweise keine Verletzungen davon. Die Freiwillige Feuerwehr Oftersheim musste hingezogen werden. Die Wehrmänner zogen den VW Golf aus dem unmittelbar vor dem Anwesen befindlichen Steingraben.

Das Auto wurde - aufgrund der Angaben der Frau - durch die Polizei beschlagnahmt; die Überprüfungen dauern derzeit noch an.

Den Gesamtschaden beziffert die Polizei auf 6.500 Euro.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Mannheim

Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit

Ulrike Mathes

Telefon: 0621 174-1106

E-Mail: mannheim.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell