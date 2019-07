Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Leimen: Straßenbahn rammt Linienbus - 15.000 Euro Schaden

Leimen/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

An der Haltestelle "Kurpfalz-Zentrum" in der Römerstraße stoppte am Montag gegen 10 Uhr ein BRN-Linienbus. Der Fahrer einer Straßenbahn erkannte die Situation allerdings zu spät und touchierte den Bus beim Vorbeifahren. Die Fahrer bzw. die Fahrgäste wurden zum Glück nicht verletzt. Die Polizei beziffert den Gesamtschaden auf 15.000 Euro.

