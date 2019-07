Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Neulußheim: Schulhauseinbruch - Wer hat verdächtige Beobachtungen gemacht ? Hinweise an die Polizei

Neulußheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Die Lußhardt-Schule in der Kornstraße suchten über das vergangene Wochenende bislang unbekannte Täter heim. Am Montagmorgen bemerkten Verantwortliche den Einbruch und verständigten umgehend die Polizei. Auf bislang noch nicht geklärte Art und Weise verschafften sich die Täter Zugang und betraten neben dem Hausmeisterbüro auch das Rektorzimmer, Sekretariat wie auch Lehrerzimmer. Sämtliche Schränke, Behältnisse wie auch zwei Wertfächer wurden gewaltsam aufgebrochen und nach Brauchbarem durchsucht.

Ersten Feststellungen zufolge ließen die Einbrecher rund 1.000 Euro Bargeld, ein Samsung-Handy sowie sonstige Gegenstände der Schule mitgehen. Angaben zur Gesamtschadenshöhe sind aktuell nicht möglich.

Die Ermittlungen der Polizei dauern noch an.

Als Einbruchszeit kommt Samstagmittag, 13.30 Uhr bis Montagmorgen, Schulbeginn in Frage. Zeugen, die in dieser Zeit verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeiposten Neulußheim, Tel.: 06205/31129, oder dem Polizeirevier Hockenheim, Tel.: 06205/2860-0, in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Mannheim

Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit

Ulrike Mathes

Telefon: 0621 174-1106

E-Mail: mannheim.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell