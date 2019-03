Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Dachrinne auf Privatgelände beschädigt

Hildesheim (ots)

Bad Salzdetfurth:

Der Eigentümer eines Grundstücks in Holle im Ortsteil Sillium, in der dortigen Parkstraße stellte am Samstag gegen 11:00 Uhr fest, dass seine 2,50 Meter Hohe Dachrinne des auf dem Hinterhof stehenden Carports auf ca. 150 cm Breite eingedrückt ist. Wie es dazu gekommen ist, kann er sich selbst nicht erklären. Da an einer markanten Stelle der beschädigten Dachrinne rote Farbanhaftungen festgestellt werden, ist nicht auszuschließen, dass ein bisher unbekanntes, sehr hohes Fahrzeug den Schaden bei einem möglichen Wendemanöver verursacht haben könnte. Nach Angaben des Geschädigten habe er die Dachrinne am 28.02.2019 das letzte mal im ordnungsgemäßen Zustand bemerkt. Demnach hat sich das schädigende Ereignis zwischen dem 28.02.19 und dem Vormittag des 02.03.19 zugetragen.

Wer Hinweise zu dieser Tat geben kann, melde sich bitte bei dem Polizeikommissariat Bad Salzdetfurth unter der Rufnummer 05063-9010.

