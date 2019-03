Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: (Eime) Sachbeschädigung an zwei PKW

Hildesheim (ots)

(ver).Im Zeitraum vom 02.03.2019 auf den 03.03.2019 wurden zwei im Akazienring in Eime geparkte PKW durch zerkratzen des Autolack beschädigt. An den PKW entstand jeweils ein Schaden von ca. 150 und 500 Euro. Zeugen des Vorfalles werden gebeten sich mit der Polizei in Elze unter der Tel.Nr.: 05068-93030 in Verbindung zu setzen.

