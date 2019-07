Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Weinheim: Unfallflucht im Seeweg

Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Einen am rechten Fahrbahnrand des Seeweg abgestellten Hyundai beschädigte am Sonntag ein bislang unbekannter Autofahrer vermutlich beim Vorbeifahren, richtete Schaden von 1.000 Euro an und entfernte sich danach unerlaubt. Die Geschädigte parkte ihren Wagen zwischen 14.30 Uhr 20.30 Uhr und erstattete am Montag Anzeige beim Polizeirevier in Weinheim. Die Beamten ermitteln wegen Unfallflucht und bitten unter Tel.: 06201/10030 um sachdienliche Hinweise.

