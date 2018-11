POL-ME: Geschwindigkeitsmessungen in der 48. Kalenderwoche - Kreis Mettmann - 1811129

Ein Dokument

Mettmann (ots) - Messstellen der Kreispolizeibehörde, des Kreises Mettmann sowie der Stadt Velbert werden gemeinsam veröffentlicht. Man findet diese Ankündigungen regelmäßig auf der Homepage der Kreispolizeibehörde Mettmann (www.polizei.nrw.de/mettmann). Parallel dazu geben wir die Angaben aber auch als Pressemitteilung (und als PDF in Anlage) bekannt. Hier werden die Stadt Velbert, der Kreis und die Kreispolizeibehörde Mettmann Ihre Geschwindigkeit kontrollieren:

Montag: 26. November 2018 Velbert-Langenberg: Bleibergstraße, Kohlenstraße Velbert-Mitte: Nevigeser Straße Velbert-Neviges: Goethestraße Ratingen: Neanderstraße Langenfeld: Schulstraße Langenfeld - Reusrath

Dienstag: 27. November 2018 Velbert-Langenberg, Nierenhofer Straße Velbert-Mitte Am Kostenberg und Langenberger Straße Velbert-Neviges, Am Rosenhügel Hilden: Zur Verlach Monheim am Rhein: Schwalbenstraße Monheim - Mitte

Mittwoch: 28. November 2018 Velbert-Langenberg: Voßnacker Straße Velbert-Mitte: von-Humboldt-Straße Velbert-Neviges: Antoniusstraße, Elsbeeker Straße Ratingen: Schwarzbachstraße Langenfeld: Auf dem Sändchen Hilden - West

Donnerstag: 29. November 2018 Velbert-Langenberg: Nierenhofer Straße Velbert-Mitte: Am Kostenberg, Langenberger Hügel Velbert-Neviges: Elsbeeker Straße Hilden: Erikaweg Monheim am Rhein: Schwalbenstraße Heiligenhaus - Losenburg

Freitag: 30. November 2018 Velbert-Langenberg: Bökenbuschstraße, Kuhler Straße Velbert Mitte: Hans-Böckler-Straße Velbert-Neviges: Kuhlendahler Straße Ratingen: Steinhauser Straße Langenfeld: Auf dem Sändchen Mettmann - Ost

Samstag: 01. Dezember 2018 Velbert-Langenberg: Bonsfelder Straße Velbert-Mitte: Oststraße Velbert-Neviges: Wimmersberger Straße Heiligenhaus

Die Messungen sind natürlich abhängig von der tagesaktuellen Verkehrssituation vor Ort. Darüber hinaus müssen Sie auch an anderen Örtlichkeiten in unseren Städten mit Tempokontrollen durch die Kreispolizei rechnen.

Ihre Kreispolizeibehörde, die Stadt Velbert und der Kreis Mettmann: "Wir wollen Sie und Ihre Familie vor schweren Unfällen schützen. Zu schnelles Fahren gefährdet alle überall. Wir messen, damit Sie und andere Menschen gesund nach Hause kommen!"

