POL-ME: Polizei warnt erneut vor Trickbetrügerinnen - Hilden - 1811127

Mettmann (ots) - Am späten Mittwochnachmittag des 21.11.2018 wurde eine 82-jährige Seniorin von drei unbekannten Frauen in ihrer Wohnung bestohlen. Gegen 16:50 Uhr sprach das Trio die Rentnerin vor der Haustür an und bat um einen Stift und Zettel. Die hilfsbereite Seniorin ließ die drei Unbekannten daraufhin in ihre Wohnung, wo sie sich unbemerkt in den Räumen bewegten. Nachdem die drei Frauen die Örtlichkeit verlassen hatten, beschlich die Seniorin ein ungutes Gefühl. Als die 82-Jährige daraufhin nach ihren Wertsachen schaute, musste sie feststellen, dass das Trio ihren gesamten Schmuck sowie das Bargeld gestohlen hatte.

Die Beschreibung der drei Täterinnen lautet wie folgt:

- ca. 30 - 40 Jahre alt

- sprachen Deutsch mit einem osteuropäischen Akzent

- eine der Frauen erwähnte, dass sie "Russin" sei

- jede der Frauen trug eine Mütze

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Hilden, Telefon 02103/ 898-6410, jederzeit entgegen.

Aus gegebenem Anlass warnt die Polizei kreisweit insbesondere ältere Mitbürger davor, unbekannte Personen unkontrolliert in die eigenen vier Wände einzulassen. Schauspielerisch begabte Diebe und Betrüger an der Haus- oder Wohnungstür verwenden im Grunde nur ganz wenige Tricks, zu denen sie sich aber immer neue Varianten einfallen lassen: Sie bitten um Hilfe oder eine Gefälligkeit, täuschen Amtspersonen- und Handwerkereigenschaft vor oder behaupten ganz einfach, Sie zu kennen. Dabei verfolgen diese Diebe und Betrüger immer nur ein Ziel: Sie sollen die Tür öffnen, damit die Täter in Ihre Wohnung gelangen. Lassen Sie es nicht so weit kommen ! In Ihren vier Wänden sind Sie mit dem oder der Fremden allein - und Sie können dabei Ihre Augen nicht überall haben. Dies gilt besonders im Hinblick darauf, dass solche Täter oft auch nicht alleine in Ihre Wohnung kommen !

Rückfragen von Medienvertretern/Journalisten bitte an:



Kreispolizeibehörde Mettmann

- Polizeipressestelle -

Adalbert-Bach-Platz 1

40822 Mettmann



Telefon: 02104 / 982-1010

Fax: 02104 / 982-1028



E-Mail: pressestelle.mettmann@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/mettmann

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell