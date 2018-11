POL-ME: 81-jährige Radfahrerin schwer verletzt - Langenfeld - 1811125

Mettmann (ots) - Am Mittwoch, dem 21.11.2018, gegen 14:45 Uhr, kam es am Kreisverkehr der Hildener Straße/ Rietherbach in Langenfeld-Richrath zu einem Verkehrsunfall mit einer schwer verletzten 81-jährigen Radfahrerin. Die Seniorin befuhr mit ihrem Fahrrad den Radweg der Hildener Straße in Richtung Langenfeld. In Höhe des Kreisverkehrs wollte sie die Straße Rietherbach im Bereich der Fußgängerfurt überqueren. Dabei übersah sie ein 38-jähriger Opel-Fahrer, der mit seinem Pkw auf der Straße Rietherbach in Richtung Kreisverkehr unterwegs war und erfasste die Frau frontal mit seinem Fahrzeug. Durch die Kollision stürzte die 81-jährige zu Boden und zog sich schwere Verletzungen zu. Ein Rettungswagen brachte die Seniorin anschließend in ein Krankenhaus, wo sie stationär aufgenommen wurde. Sowohl an dem Opel als auch an dem Fahrrad entstand geringer Sachschaden.

