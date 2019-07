Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg: Unbekannte werfen Farbbeutel auf Justizvollzugsanstalt - Polizei sucht Zeugen

Freiburg (ots)

STADTKREIS FREIBURG

Mindestens zwei Personen wurden in der Nacht zum Montag (8. Juli 2019), kurz nach 02.15 Uhr, von einem Mitarbeiter der Justizvollzugsanstalt (JVA) Freiburg, in der Hermann-Herder-Straße, dabei beobachtet, wie sie mehrere Farbbeutel gegen den Haupteingang der JVA, in die Hauptzufahrt und gegen eine Wand warfen. Anschließend flüchteten sie in Richtung Uni-Gelände.

Bei den beiden soll es sich um Jugendliche gehandelt haben, die aber derzeit nicht näher beschrieben werden können.

Womöglich gibt es weitere Zeugen zu diesem Vorfall. Diese werden gebeten, sich mit dem Polizeiposten Freiburg-Herdern, Telefon 0761/29607-0, oder dem Polizeirevier Freiburg-Nord unter 0761/882-4221 in Verbindung zu setzen.

