Polizei Braunschweig

POL-BS: Einladung für Pressevertreter - Autobahnpolizeikommissariat stellt Unfallzahlen vor

Braunschweig (ots)

26.04.2019, 10.00 Uhr

Die Zahlen zum Unfallgeschehen im Jahr 2018 auf den Autobahnen im Zuständigkeitsbereich der Polizei Braunschweig liegen nunmehr vor.

Zur Erläuterung der Entwicklungen auf den Autobahnen rund um Braunschweig und die Vorstellung der Unfallzahlen auch im Hinblick auf den Fünfjahresvergleich lädt das Autobahnpolizeikommissariat Pressevertreter am Freitag, 26.04.2019, 10.00 Uhr, in die Räumlichkeiten in der Benzstraße 3, 38112 Braunschweig ein.

Um Anmeldung per E-Mail bis zum 25.04.2019, 16.00 Uhr, unter pressestelle@pi-bs.polizei.niedersachsen.de, wird gebeten.

Polizei Braunschweig

PI Braunschweig, Öffentlichkeitsarbeit



Telefon: 0531/476-3032 und -3033

Fax: 0531/476-3035

E-Mail: pressestelle@pi-bs.polizei.niedersachsen.de

http://www.polizei-braunschweig.de

