POL-WOB: Fallersleben Westrampe: Motorradfahrer schwer verletzt

Am Samstag, 22.06.2019, wurde der Polizei um 12:18 Uhr ein Verkehrsunfall auf der Straße Westrampe gemeldet. Der allein beteiligte 36-jährige Fahrer einer Maschine der Marke Suzuki verlor aus ungeklärter Ursache die Kontrolle über sein Krad und geriet in die Leitplanke. Er war in Richtung stadtauswärts unterwegs. Das Motorrad wurde völlig zerstört. Der schwer verletzte Fahrer aus dem Landkreis Gifhorn wurde zunächst dem Klinikum Wolfsburg zugeführt und dann in die Medizinische Hochschule Hannover verlegt.

