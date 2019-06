Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Hohenstein: zwei entwendete Motorroller aufgefunden

Wolfsburg (ots)

Am Samstagvormittag, 22.06.2019, hatte ein Anwohner des Haydnrings der Polizei zwei Motorroller gemeldet, die er in der Parkanlage Hohenstein gefunden hatte. Die Kleinkrafträder waren offenbar kurzgeschlossen worden. Die Eigentümer konnten noch nicht ermittelt werden. Es handelt sich um einen grünen Roller der Marke Piaggio sowie um einen weißen Roller eines unbekannten Fabrikats. Die Zweiräder wurden sichergestellt und befinden sich bei der Polizei in der Heßlinger Straße.

Rückfragen bitte an:



Polizei Wolfsburg

Leitstelle



Telefon: 05361/4646-212

E-Mail: lfz@pi-wob.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell