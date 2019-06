Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Fahrzeug zerkratzt

Neustadt/Weinstraße (ots)

Im Zeitraum von Mittwochabend bis Donnerstagabend wurde in der Stettiner Straße ein schwarzer Hyundai durch Kratzer beschädigt. Diese befanden sich an beiden Türen der Beifahrerseite und am hinteren Kotflügel.Der entstandene Schaden beträgt ca. 1500 Euro.

