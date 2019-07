Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Weil am Rhein: Einbruch in Kindergarten

Freiburg (ots)

Über ein aufgehebeltes Fenster sind Unbekannten vermutlich in der Nacht zum Samstag, 06.07.2019, in einen Kindergarten in Haltingen eingedrungen. Im Büro wurde ein Schrank gewaltsam geöffnet. Ob etwas gestohlen wurde, ist noch nicht klar. Die Tatzeit lag genau zwischen Freitag, 18:00 Uhr, und Samstag, 11:00 Uhr. Das Polizeirevier Weil am Rhein (Tel. 07621 9797-0) ermittelt.

