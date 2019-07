Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: St. Blasien: Pkw bleibt auf der Seite liegen - junge Autofahrerin im Glück

Freiburg (ots)

Mit leichten Verletzungen überstand eine junge Autofahrerin einen Verkehrsunfall am Samstag, 06.07.2019, bei St. Blasien. Gegen 12:20 Uhr war die 18-jährige auf der L 146 von Äule kommend in Richtung St. Blasien unterwegs, als sie das Schiebedach ihres Autos schloss. Hierbei verfingen sich ihre Haare. Dadurch abgelenkt, kam sie von der Straße ab. Sie lenkte zu stark dagegen, so dass der Pkw nach links schleuderte, das Vorderrad daran abgerissen wurde und der Pkw schlussendlich neben der Straße auf der Seite zum Liegen kam. Die leicht verletzte Frau kam mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus. An ihrem Fiat entstand ein Totalschaden in Höhe von ca. 4000 Euro.

