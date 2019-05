Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Nächtlicher Einbruch in Juweliergeschäft - Täter fliehen mit Beute

Hameln (ots)

Am frühen Samstagmorgen (04.05.2019) kam es zu einem Einbruch in ein Juweliergeschäft in der Straße Neuetorstraße in Hameln, bei dem Schmuck in bisher noch unbekannter Höhe erbeutet wurde. Bei der Tatbegehung wurden die Täter durch eine Zeugin beobachtet. Die 55-Jährige rief um 03.35 Uhr die Polizei.

Unklar ist, ob die Täter auch die Zeugin bemerkten, denn sie stiegen noch während des Absetzens des Notrufes in einen weißen Kombi ein und fuhren in Richtung Erichstraße davon.

Eine Nahbereichsfahndung verlief negativ.

Bei einer ersten Befragung gab die Zeugin an, dass sie zwei augenscheinlich männliche Täter beobachtet habe, als diese einen Gegenstand aus dem Juwelierladen getragen und in einen weißen Kombi verladen hätten. Nähere Angaben zu dem Täterfahrzeug könne die Frau nicht machen.

Die beiden Täter selbst seien dunkel gekleidet gewesen und hätten weiße Masken (ähnlich Hockey-Masken) getragen, außerdem hätten sie sich in einer ausländischen Sprache unterhalten. Im Pkw habe eine dritte Person auf dem Fahrersitz gesessen, die die 55-Jährige nicht beschreiben könne.

Während der Sachverhaltsaufnahme erschien ein zweiter Zeuge am Einsatzort. Der 41-Jährige gab an, als Zeitungsaussteller unterwegs gewesen zu sein. Er habe zwar den weißen Kombi vor dem Juwelier stehen sehen, habe aber angenommen, dass es sich um eine Anlieferung handelte. Darum habe er seine Route weiter fortgesetzt.

Angaben zu den Tätern könne der Hamelner nicht machen.

Nach Auskunft der Geschädigten (47) wurde Schmuck in bislang unbekannter Höhe, sowie ein Tresor erbeutet. Über den Inhalt des Tresores konnte die 47-Jährige zum Zeitpunkt der Sachverhaltsaufnahme keine Angaben machen.

Die Polizei Hameln sucht weitere Zeugen zu dem Einbruch. Wer kann Angaben zu dem weißen Kombi machen? Die Täter sollen in Richtung Erichstraße geflüchtet sein. Hat jemand in dem Zusammenhang einen weißen Kombi gesehen, der die Erichstraße mutmaßlich in hohem Tempo befahren hat?

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Hameln unter 05151/933-222 entgegen.

Rückfragen bitte an:



Stephanie Heineking-Kutschera

Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 05151/933-104

E-Mail: pressestelle@pi-hm.polizei.niedersachsen.de

http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_hameln_pyrmont_holz

minden/

Original-Content von: Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden, übermittelt durch news aktuell