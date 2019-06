Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Niederfischbach - Verkehrsunfall mit Flucht

Niederfischbach (ots)

Ein aufmerksamer Zeuge beobachte am Montagmorgen, gegen 09:20 Uhr, in Niederfischbach einen Verkehrsunfall, bei dem sich der Verursacher unerlaubt von der Unfallstelle entfernte. Der Fahrer eines weißen Ford Kastenwagens hatte die Konrad-Adenauer-Straße befahren. Beim Vorbeifahren kollidierte der Kastenwagen mit dem linken Außenspiegel eines weißen VW Bulli, welcher ordnungsgemäß neben der Fahrbahn geparkt war. Der Außenspiegel wurde bei dem Anstoß nach Angaben des Zeugen beschädigt und hing herunter. Da der Zeuge einen Linienbus fuhr, konnte er nicht an der Unfallstelle warten. Beim Eintreffen der Polizei war auch der beschädigte VW Bus nicht mehr an der Unfallstelle. Der Geschädigte wird gebeten sich bei der Polizei zu melden. Hinweise zum Unfallverursacher nimmt die Polizei unter 02741/9260 entgegen.

