Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Hausen im Wiesental: Einbruch in Geschäft - Polizei sucht Zeugen!

Freiburg (ots)

Über eine Hintertür verschafften sich Unbekannte zwischen Freitag, 05.07.2019, 18.00 Uhr, und Samstag, 07.00 Uhr, Zutritt zu einem Gebäudekomplex in der Teichstraße. Durch ein Fenster wurde das erste Gebäude wieder verlassen und in ein weiteres anschließendes Gebäude eingedrungen. Mehrere Räume, wie der Verkaufsraum, der Keller und das Büro wurden durchsucht. Entwendet wurden mehrere Zigarettenpackungen sowie zwei Flaschen Jägermeister. Der Gesamtschaden wird auf 2000 Euro geschätzt. Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen im oben genannten Zeitraum in der Teichstraße gemacht haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Schopfheim (07622/666980) in Verbindung zu setzen.

md/ma

Medienrückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Freiburg

Pressestelle

Mathias Albicker

Telefon: 07741 8316-201

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell